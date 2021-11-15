Экс-футболист сборной Хорватии Шафарич: игра отомстила российской команде

Бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Шафарич прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (1:0).
«С первых минут Хорватия проявила огромное желание и волю, и при великолепной поддержке трибун ей, наконец, удалось победить. Россия приехала играть на ничью, и у вас не было каких-то опасных попыток сыграть вперёд. За эту тактику игра вам отомстила. В такой манере вы выиграли матч у Словакии, а сейчас проиграли, но однозначно Хорватия, как лучшая сборная, заслуженно отправляется на чемпионат мира. Желаю сборной России удачи в стыковых матчах!
Возможно, без лимита на легионеров в чемпионате сборная России была бы сильнее, потому что, когда в клуб приходит качественный игрок, одноклубники могут многому от него научиться и стать лучше, особенно молодые футболисты. Лучше было бы поощрять команды, в которых играет больше молодых игроков, и, возможно, эти иностранцы помогли бы им с развитием. От этого выиграли бы и сами клубы, и национальная команда», — приводит слова Шафарича Inoprosport.
- 15 ноября 2021
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