Бускетс: сборная Испании доминировала на протяжении всего матча с командой Швеции

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции (1:0). Благодаря этой победе испанцы заняли 1-е место в своей группе и завоевали прямую путёвку на чемпионат мира.
«Всё прошло отлично, но никто не говорил, что будет легко противостоять сопернику, который хорошо умеет закрываться в обороне и играть на быстрых контратаках. Мы доминировали на протяжении всей встречи, и в итоге всё сложилось удачно. Я рад за каждого человека в национальной команде. Счастлив, что мы вышли на чемпионат мира. Мы работаем как команда и делаем это хорошо. К сожалению, иногда мы не достигаем тех результатов, которые заслуживаем. Те, кто верил в нас, помогли нам достичь цели», — приводит слова Бускетса Marca.
- 15 ноября 2021
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