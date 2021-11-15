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Футбольная ассоциация Иордании попросила проверить пол игрока женской сборной Ирана

Футбольная ассоциация Иордании попросила проверить пол игрока женской сборной Ирана
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Футбольной ассоциации Иордании (JFA) подала жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить пол игрока женской сборной Ирана.

25 сентября женские сборные Ирана и Иордании встречались в матче отборочного турнира Кубка Азии. Иран обыграл соперниц из Иордании в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти) и получил путёвку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии 2022 года. Позже в JFA выразили сомнение в том, что одна из футболисток сборной Ирана является женщиной. Имя игрока не разглашается.

«Принимая во внимание доказательства, представленные JFA, и учитывая важность этого соревнования, мы просим AFC инициировать прозрачное и чёткое расследование, которое проведут медицинские эксперты. Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с гендерными проблемами и допинговыми скандалами», — говорится в письме президента JFA Али бин аль-Хусейна, опубликованном на его странице в «Твиттере».

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