Михаил Кержаков обратился к брату перед матчем «Зенита» с «Нижним Новгородом»
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков обратился к своему брату, Александру Кержакову, который возглавляет «Нижний Новгород». Команды встретятся друг с другом в матче 15-го тура РПЛ.
«Саня, привет! Впереди наше противостояние, наших команд. Пусть победит сильнейший в честной борьбе. Тащил, тащу и буду тащить!» — сказал Кержаков в видео, которое опубликовано в «инстаграме» «Зенита».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита».
Встреча команд состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:00 мск. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда из Петербурга набрала в 14 матчах 30 очков. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав в 14 турах 14 очков. Нижегородцы потерпели четыре поражения подряд.
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