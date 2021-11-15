Дани Алвес прошёл медосмотр в «Барселоне»

Бразильский защитник Дани Алвес прошёл медосмотр перед возвращением в «Барселону». Пресс-служба сообщила, что медосмотр успешно завершён.

38-летний футболист проведёт первую тренировку уже сегодня, 15 ноября. Сегодня же состоится официальная презентация новичка команды.

Ранее Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 годы. С командой он выиграл 23 различных трофея. На переходе бразильца настоял новый главный тренер каталонцев Хави.

Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он заблокировал его переход.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка.