Фердинанд рассказал о реакции Фергюсона, увидевшего Ван Нистелроя с футболкой «Ман Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал об инциденте в раздевалке, который произошёл после игры с «Манчестер Сити» в 2002 году.

«Мы проиграли 1:3 „Сити“ на „Мэйн Роуд“, Шон Гоатер забил два гола. Это было моё первое дерби. В раздевалке я осознал, насколько это важная игра. Мы зашли, и Алекс Фергюсон закрыл дверь. Было тихо, но потом случился взрыв.

Руд Ван Нистелрой, который тогда был просто богом, зашёл в раздевалку с футболкой «Ман Сити» в руке. Я помню, как сэр Алекс Фергюсон набросился на него. Он просто уничтожал его словами, говорил: «Если я ещё хоть раз увижу кого-то с футболкой „Сити“, этот игрок больше за „МЮ“ выступать не будет». Он был просто в бешенстве. Тогда я сел и подумал: «Это была большая игра». До этого я так её не воспринимал. Но после такого я понял, что дерби — это всё или ничего», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

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