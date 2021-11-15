Олич: на ЧМ-2018 с Россией была равная игра, а сейчас — в одни ворота

Бывший наставник ЦСКА Ивица Олич, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, высказался о победе своей команды в матче со сборной России в квалификации ЧМ-2022. Матч, проходивший 14 ноября в Сплите, закончился победой хозяев со счётом 1:0.
Российскую команду устраивала ничья. В этом случае россияне бы заняли 1-е место в турнирной таблице. В результате гости оборонялись весь матч, но пропустили на 81-й минуте после автогола Фёдора Кудряшова.
Олич признался, что ожидал от подопечных Валерия Карпина большего.
«Россия образца ЧМ-2018 была сильнее? Конечно, однозначно. Тогда силы были равны, а шансы — 50 на 50. В 2018-м нам пришлось очень трудно с русскими. Но тогда и мотивация у них была намного выше — домашний чемпионат мира, свои болельщики. Тогда была равная игра, сейчас — в одни ворота. Невозможно сравнивать», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 15 ноября 2021
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