Ивица Олич: главная проблема РПЛ — российские игроки, а не легионеры

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич, который в настоящее время входит в тренерский штаб сборной Хорватии, поделился мнением о причинах низкого уровня чемпионата России. По словам хорватского специалиста, лимит на легионеров вредит развитию РПЛ.

«Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в € 1 млн, в вашей стране стоит € 5 млн. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.



Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать. Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.