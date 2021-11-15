Ивица Олич: главная проблема РПЛ — российские игроки, а не легионеры

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич, который в настоящее время входит в тренерский штаб сборной Хорватии, поделился мнением о причинах низкого уровня чемпионата России. По словам хорватского специалиста, лимит на легионеров вредит развитию РПЛ.
«Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в € 1 млн, в вашей стране стоит € 5 млн. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.
Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать. Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 15 ноября 2021
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