Шахматист Томашевский поделился ожиданиями от выступления сборной России в стыковых матчах

Шахматист Евгений Томашевский прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).
«Кто-то может сказать, что хорваты нанесли 19 ударов, а с другой стороны, стопроцентных моментов у них не было. И они явно нервничали, чем дольше не могли забить. Но с другой стороны, всё-таки хорваты выиграли по делу. При таком преимуществе на гол они наиграли, и фортуна им улыбнулась. И в то же время нам не хватило десяти минут дотерпеть. И никто бы уже плохого слова не сказал ни про тренера, ни про кого-то из игроков. Все – герои, все молодцы.
Была куча фолов у хорватов, куча передач в никуда, навал в конце уже был. И все опасные моменты возникали после навесов и ударов головой. Понятно, что поле было за нас, но при этом очень неплохо оборонялись. Выглядели достойно, были очень близки к нужному результату, поэтому нашу команду я ругать не буду», — цитирует Томашевского «Советский спорт».
Гроссмейстер также поделился ожиданиями от выступления сборной России в стыковых матчах.
«До марта ещё очень много времени, случится ещё много всяких событий. И, конечно, огромное значение будет играть жеребьёвка. Одно дело играть с Португалией или Польшей, и совсем другое — с Северной Македонией или Румынией. Глядишь, получим Македонию, играем дома. Потом повезёт — и жребий нам выпадет ещё раз сыграть дома. Отважно отборемся, выстоим, а там, глядишь, по пенальти и пройдём», — сказал Томашевский.
- 15 ноября 2021
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