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Серхио Регилон назвал самых сильных соперников в английской Премьер-лиге

Серхио Регилон назвал самых сильных соперников в английской Премьер-лиге
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Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон ответил на вопрос о самых сильных соперниках в английской Премьер-лиге.

«Сложнее всего играть с «Манчестер Сити», но я могу конкретно выделить двух игроков. Это Кайл Уолкер и Рияд Марез. С ними очень тяжело справиться», — сказал Регилон в интервью Pro:Direct Soccer.

Регилон провёл 10 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ и отметился двумя результативными передачами. На счету Мареза 8 матчей, 2 гола и 1 ассист. Уолкер провёл 9 игр.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» после 11 матчей занимает второе место, набрав 23 очка. «Тоттенхэм» располагается на девятой позиции (16).

Видео гола Мареза в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион»

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