Серхио Регилон назвал самых сильных соперников в английской Премьер-лиге

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон ответил на вопрос о самых сильных соперниках в английской Премьер-лиге.
«Сложнее всего играть с «Манчестер Сити», но я могу конкретно выделить двух игроков. Это Кайл Уолкер и Рияд Марез. С ними очень тяжело справиться», — сказал Регилон в интервью Pro:Direct Soccer.
Регилон провёл 10 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ и отметился двумя результативными передачами. На счету Мареза 8 матчей, 2 гола и 1 ассист. Уолкер провёл 9 игр.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» после 11 матчей занимает второе место, набрав 23 очка. «Тоттенхэм» располагается на девятой позиции (16).
Видео гола Мареза в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 15 ноября 2021
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:20
-
17:13
-
17:08
-
17:00
-
16:34
-
16:34
-
16:28
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:01
-
15:51
-
15:42
-
15:32
-
15:10
-
14:55
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:39
-
13:21
-
13:17
-
13:05
-
12:55