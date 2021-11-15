Сёмин: сборной России перед стыками нужен особый цикл. Должны перенести тур или два

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался на тему подготовки сборной России к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022.

«Сейчас очень много негатива. Наша сборная из шести последних матчей выиграла пять. По своему составу наша команда уступала Хорватии – каждый из них в индивидуальном мастерстве сильнее наших. Но ничего страшного не произошло, результат был закономерным. Если бы не случайность – всё было бы хорошо. И по подготовке, и по игре, всё было построено правильно.



Мы должны поддержать нашу национальную сборную, чтобы они хорошо подготовились к стыковым играм. Для этого в обязательном порядке надо сделать всё, что попросит Карпин. Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная – самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться. Если сборной нужны будут лишние дни – надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два – это обязательно должны сделать. Раньше этого не делали, хотя мы говорили, когда наши команды играли в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это нужно, чтобы завоёвывать очки в европейский рейтинг. Это наша жизненная ситуация – мы должны иметь козыри. А козырь – лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Надо обязательно помочь сборной – она молода, она сильно изменилась», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.