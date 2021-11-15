В «Рубине» отреагировали на предложение перенести тур РПЛ ради стыковых матчей сборной

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов отреагировал на предложение перенести тур Российской Премьер-Лиги ради стыковых матчей сборной России.

«Если в сборной попросят перенести 22-й тур ради стыковых матчей, то «Рубин», безусловно, пойдёт навстречу. Даже обсуждать нечего. Как может быть иначе? Слишком важный матч для нашей национальной команды», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее известный тренер Юрий Сёмин заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать всё, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров Премьер-Лиги.