В «Рубине» отреагировали на предложение перенести тур РПЛ ради стыковых матчей сборной
Поделиться
Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов отреагировал на предложение перенести тур Российской Премьер-Лиги ради стыковых матчей сборной России.
«Если в сборной попросят перенести 22-й тур ради стыковых матчей, то «Рубин», безусловно, пойдёт навстречу. Даже обсуждать нечего. Как может быть иначе? Слишком важный матч для нашей национальной команды», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее известный тренер Юрий Сёмин заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать всё, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров Премьер-Лиги.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:20
-
17:13
-
17:08
-
17:00
-
16:34
-
16:34
-
16:28
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:01
-
15:51
-
15:42
-
15:32
-
15:10
-
14:55
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:39
-
13:21
-
13:17
-
13:05
-
12:55
Партнерский контент