Зарплата Дани Алвеса — самая маленькая среди игроков «Барселоны»

Стали известны некоторые детали контракта защитника Дани Алвеса с каталонской «Барселоной».
По информации Sport.es., соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Изначально бразилец хотел подписать контракт на год, до начала чемпионата мира — 2022, но руководство «Барселоны» настояло на договоре, рассчитанном до окончания сезона-2021/2022.
Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкий среди всех игроков клуба, но может возрасти за счёт бонусов.
Ранее бразилец успешно прошёл медосмотр. Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.
В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.
- 15 ноября 2021
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