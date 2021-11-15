В «Нижнем Новгороде» готовы пойти навстречу сборной России в вопросе переноса тура РПЛ

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на предложение перенести один или несколько туров Российской Премьер-Лиги ради стыковых матчей сборной России.



«История с переносом тура уже была буквально месяц-полтора назад. Все клубы единогласно пошли навстречу сборной. Здесь будет нечто подобное. Понятно, что точного календаря и соперника мы пока не знаем. Но со своей стороны могу сказать, что сборная — важная часть футбола, «Нижний Новгород» готов пойти навстречу», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее известный тренер Юрий Сёмин заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать всё, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров Премьер-Лиги.