Божович — о сборной России: проиграна битва, а не война

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итог матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия – Россия (1:0).

«Россия вчера играла на результат. Команду Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшее, но нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России. Сборной России нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата.

Сможет ли Россия обыграть в стыковых матчах, например, Португалию? А почему нет? Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? В футболе нет ничего невозможного. Когда готовишься к матчу и веришь — всё возможно. Я верю в Карпина. Проиграна битва, а не война. Сейчас не нужно ругать главного тренера сборной России, это его первое поражение в сборной», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Напомним, в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ.