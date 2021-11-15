Джеррард — о матче с «Ливерпулем»: у нас есть шанс приехать на «Энфилд» и победить

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем». Ближайшая игра между «львами» и мерсисайдцами состоится в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги и пройдёт 11 декабря.



«Не думаю, что я или кто-то другой сможет контролировать шум вокруг этого матча, но для меня это неважно. Важно то, что у нас есть шанс приехать на «Энфилд» и победить, постараться взять максимум очков. С таким настроем и отношением к делу мы будем выходить на каждую игру.



Я хочу побеждать в каждой игре. Ежедневно буду отдавать все силы «Астон Вилле», это мой приоритет.



Одно могу гарантировать всем болельщикам, игрокам и сотрудникам клуба — когда я берусь за работу, выкладываюсь полностью», — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.



Напомним, 11 ноября англичанин возглавил «Астон Виллу», ранее он работал в «Рейнджерс». С 1998 по 2015 год Джеррард играл за «Ливерпуль».

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