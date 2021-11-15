Левандовски, Крыховяк и Глик пропустят матч сборной Польши с Венгрией

Сегодня, 15 ноября, сборная Польши примет команду Венгрии в заключительном матче отбора к чемпионату мира — 2022. Игра пройдёт в Варшаве на стадионе «Народовы» и начнётся в 22:45 мск.

Полякам не помогут сразу три лидера. Главный тренер Паулу Соуза решил предоставить отдых форварду Роберту Левандовскому, который в текущем сезоне отыграл уже почти 1500 минут за «Баварию» и сборную.

Также не сыграют полузащитник Гжегож Крыховяк и защитник Камил Глик. У хавбека «Краснодара» перебор жёлтых карточек, а игрок «Беневенто» находится под угрозой дисквалификации: из-за ещё одной жёлтой он пропустит первый стыковой матч за выход на ЧМ-2022.

Напомним, сборная Польши уже обеспечила себе второе место в отборочной группе I и весной следующего года поборется за выход на мундиаль в Катаре.