Футбольный агент рассказал об интересе к Смолову из Турции

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, какие турецкие клубы ранее интересовались нападающим «Локомотива» Фёдором Смоловым.

«Реально ли Смолов мог оказаться в Турции? Мог, конечно. К нему был интерес. Мы общались с Германом Ткаченко. Что это был за диалог? Смоловым интересуется «Бешикташ», рассматривают как замену Дженку Тосуну. Его в «Эвертон» продали. Герман тогда честно сказал: «У Смолова прерогатива – Бундеслига и английская Премьер-лига. Про «Вест Хэм» тогда разговоры шли. Я и Хашигу звонил в «Краснодар». Герман об этом знал.

Смолов стоил тогда в районе € 12–15 млн. Его даже приглашали в декабре с Ткаченко в Стамбул посмотреть город, стадион, базу. Когда футболист приезжает в Стамбул, в принципе, они на это и надеются. Но Смолов уже в отпуск собирался. После этого ещё спортивный директор «Фенербахче» звонил Ткаченко, тоже интересовался. В аренду из «Локомотива» на тот момент нереально было: «Локомотив» бы его не отпустил. Купить? Фэйр-плей, финансовые проблемы у «Фенербахче» были», — сказал Арутюнов в видео на YouTube-канале oSporteTV.