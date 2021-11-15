Футбольный агент рассказал об интересе к Смолову из Турции

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, какие турецкие клубы ранее интересовались нападающим «Локомотива» Фёдором Смоловым.
«Реально ли Смолов мог оказаться в Турции? Мог, конечно. К нему был интерес. Мы общались с Германом Ткаченко. Что это был за диалог? Смоловым интересуется «Бешикташ», рассматривают как замену Дженку Тосуну. Его в «Эвертон» продали. Герман тогда честно сказал: «У Смолова прерогатива – Бундеслига и английская Премьер-лига. Про «Вест Хэм» тогда разговоры шли. Я и Хашигу звонил в «Краснодар». Герман об этом знал.
Смолов стоил тогда в районе € 12–15 млн. Его даже приглашали в декабре с Ткаченко в Стамбул посмотреть город, стадион, базу. Когда футболист приезжает в Стамбул, в принципе, они на это и надеются. Но Смолов уже в отпуск собирался. После этого ещё спортивный директор «Фенербахче» звонил Ткаченко, тоже интересовался. В аренду из «Локомотива» на тот момент нереально было: «Локомотив» бы его не отпустил. Купить? Фэйр-плей, финансовые проблемы у «Фенербахче» были», — сказал Арутюнов в видео на YouTube-канале oSporteTV.
- 15 ноября 2021
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