Карпин: начиная с первого сбора, говорили, что некого бояться. Но всё равно боимся

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после проигранного решающего матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) заявил, что его команда по-прежнему боится соперников.
«Проблема одна — в голове. Планировали, чтобы у нас хотя бы мяч задерживался не 50%, но хотя бы больше пяти секунд.
Много обдумываю, анализирую, можно связать поражение со многими вещами. Задавал вопрос игрокам: что вы боитесь? Начиная с первого сбора, говорили, что нам некого бояться. Мы всё равно боимся. Проиграли Хорватии, но никто не умер. Кто-то боится журналистов, болельщиков, громких имён, но всё это вылилось во вчерашней игре. Ответственность есть разная. Предполагал, что с этой фобией мы поборолись, игра со Словенией ввела меня в заблуждение. После Словакии взял вину на себя, возможно, что сказал что-то лишнее. В игре с Хорватией все проблемы вылезли наружу», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 15 ноября 2021
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