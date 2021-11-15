Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ван де Бек может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть клуб. В услугах 24-летнего нидерландца заинтересован «Вулверхэмптон», сообщает BirminghamLive.



По информации источника, переход может состояться во время зимнего трансферного окна. Помимо «волков», в трансфере полузащитника заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».



Ранее футболист сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в пяти матчах за манчестерский клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.



Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»:

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