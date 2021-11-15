Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ван де Бек может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть клуб. В услугах 24-летнего нидерландца заинтересован «Вулверхэмптон», сообщает BirminghamLive.
По информации источника, переход может состояться во время зимнего трансферного окна. Помимо «волков», в трансфере полузащитника заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».
Ранее футболист сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в пяти матчах за манчестерский клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека с клубом рассчитан до июня 2025 года.
Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 15 ноября 2021
-
20:31
-
20:29
-
20:29
-
20:21
-
20:10
-
19:58
-
19:48
-
19:40
-
19:34
-
19:33
-
19:28
-
19:20
-
19:10
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:27
-
18:13
-
18:08
-
18:02
-
17:55
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:44
-
17:43
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:20
-
17:13