Карпин объяснил фразу о важности матча «Ростов» — «Урал» по сравнению с игрой с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свою фразу, сказанную перед матчем отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Наставник россиян заявил, «матч с Хорватией — не самый важный в карьере, самый важный был «Ростов» — «Урал».

«Нет претензий к настрою, все бились и боролись. Ты настроился, бегаешь, дерёшься, но надо ещё и в футбол играть — с этим были проблемы. Все прицепились к фразе, что это самый важный матч в моей карьере. Хотел увести игроков от важности матча с Хорватией. Фобии берутся из головы. Настрой и боязнь — это разные вещи, дело в психологической устойчивости.

Один такой матч может поколебать веру в себя. Ответственность в таких матчах очень большая. Сейчас нет уверенности, что я смогу психологически подготовить команду к стыковым матчам, исходя из того, что было вчера.

Тренеру нельзя на эмоциях общаться с игроками, вчера ни с кем не разговаривал. Это неправильно. Надо это переспать и обдумать это, а потом разговаривать», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».