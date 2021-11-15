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Швайнштайгер — о Погба: ему нужны подходящие партнёры, тогда он будет играть как в сборной

Швайнштайгер — о Погба: ему нужны подходящие партнёры, тогда он будет играть как в сборной
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о игроке «красных дьяволов» Поле Погба.

«Всегда стоит вопрос: как играть с такими футболистами? По моему мнению, Погба – лучший в сборной Франции. Он всегда играет там на самом высоком уровне.

Но играет ли он так же в «Манчестер Юнайтед»? Не думаю. Вопрос в том: как сделать так, чтобы он выглядел в клубе так же, как и в сборной? На мой взгляд, для этого нужны правильные партнёры.

Когда у вас есть правильные партнёры, гении, звёзды — они меняют игру. Вот почему я так сильно хотел играть с Погба и Златаном Ибрагимовичем – они могу изменить ход игры», — цитирует Швайнштайгера Manchester Evening News со ссылкой на подкаст BBC’s Football Daily.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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