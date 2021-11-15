Тренер «Лиона»: ЛЧ всё равно превратится в Суперлигу. Большие клубы не хотят терять деньги

Нидерландский специалист Петер Бош, возглавляющий «Лион», высказался о будущем Лиги чемпионов.



«Если Суперлиги не будет, Лига чемпионов всё равно превратится в своего рода Суперлигу. Посмотрите сами: финал Лиги чемпионов уже сейчас проходит в выходные. Скоро это ждёт полуфиналы, потом четвертьфиналы. Через 10 или 15 лет в Лиге 1 будут играть по средам, а в Лиге чемпионов – по выходным. Большие клубы не хотят терять слишком много денег», – сказал Бош в интервью So Foot.



Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.



7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.