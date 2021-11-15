О. Иванов — о Карпине и Дзюбе: когда на кону выход на ЧМ, о личных обидах надо забыть

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в решающем матче отбора к чемпионату мира — 2022. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.



«До 81-й минуты не покидало ощущение, что всё-таки выстоим. Трибуны гнали хорватов вперёд, те наседали, играли агрессивно, постоянно прессинговали, но голевых моментов создали немного. Дважды Крамарич бил головой из пределов штрафной, пару раз мощно приложился по мячу Брозович. А больше и вспомнить нечего. С этими ударами Сафонов справлялся спокойно, чётко работал на выходах. Казалось, удастся дотерпеть, отбиться, удержать ничью. В обороне-то действовали неплохо. И тут несчастный случай…



Уверен, люди, которые разбираются в футболе, Кудряшова винить не станут. В конце концов, Баджо с Барези не забили пенальти – и Италия проиграла финал чемпионата мира. Франция покинула Евро-2020 после промаха Мбаппе с «точки». Даже великие от ошибок не застрахованы.



С Федей дружу давно, но не стал ему сразу после матча ни звонить, ни писать. В такие минуты вряд ли хочется с кем-то общаться. Чуть позже, когда схлынут эмоции, обязательно поговорим.



Что касается Дзюбы, то не согласен с теми, кто считает, будто он при Карпине за сборную уже не сыграет. Хотя на матчи с Кипром и Хорватией, по словам Валерия Георгиевича, форварда даже не рассматривали. На мой взгляд, к весне решающим фактором всё равно станет форма Артёма. Будет стабильно выходить в основе «Зенита» и забивать – кто же от такого игрока откажется?!



Вдобавок первый стыковой матч из-за дисквалификации пропустит Смолов. Выбор в атаке, мягко говоря, невелик. А когда на кону выход на чемпионат мира, о личных обидах нужно забыть. Надеюсь, и Валерий Георгиевич, и Артём это понимают», – цитирует Иванова «Спорт-экспресс».

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