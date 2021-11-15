Флик: сборная Германии вернулась

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил выступление своей команды в отборе к чемпионату мира – 2022. Немцы заняли первое место в группе, набрав 27 очков и забив 36 голов (при 4 пропущенных) в 10 матчах.
«Мы достигли цели – набрали 27 очков. Команда получает удовольствие от игры, стремится к этому – это показатель нашего класса. Я очень доволен и могу лишь поблагодарить футболистов. Мы всё ещё можем улучшить некоторые вещи, но это совершенно нормально, ведь у нас почти нет времени на тренировки. Тем не менее мы на правильном пути.
Вся команда выступила отлично, в том числе новые игроки. Всем нравится играть за сборную. У нас хватает мастеров на каждой позиции, на многих из них выступают игроки мирового уровня. В последних двух финалах Лиги чемпионов на поле вышло много немецких игроков.
Нам нельзя прятаться, мы можем противостоять самым сильным соперникам. Наши матчи показали, что мы вернулись – и в плане характера, и в плане подхода к игре», – цитирует Флика сайт немецкого футбольного союза.
- 15 ноября 2021
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