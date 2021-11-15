Орлов: думаю, Россия в стыках попадёт на Португалию. И Роналду будет решать судьбу матча

Известный российский комментатор Геннадий Орлов спрогнозировал результат жеребьёвки стыковых матчей квалификации на ЧМ-2022 для сборной России. Напомним, жеребьёвка пройдёт 26 ноября в Цюрихе.

«У сборной России в матче с хорватами вообще не было футбольного духа. Там было болото, и мы с первых минут встали в этом болоте. Надо тренироваться и играть в футбол, а не мучить себя и болельщиков. Разве можно вчерашнее поражение назвать не крупным? 19:2 по ударам — это главный показатель в игре. 68 на 32 по владению мячом. Проиграли 0:1, а могли проиграть 0:5, и это было бы воспринято нормально. Две разные по классу команды. Считаете, 0:1 — приличный счёт? Но игры-то нет.

Самый главный вопрос — как мы на чемпионате мира будем играть. Мы поставили цель попасть в Катар. Понимаю, что есть люди, которые в командировку туда поедут, им это приятно. Болельщики тоже поедут в Катар. Но как играть будем? Конечно, с хорватами случилась осечка, тренеры не просчитали состав и прочее. А в стыках, думаю, попадём на Португалию, как это уже было. И Криштиану Роналду будет решать судьбу матча. Если обыграем португальцев, тогда будет высокая цена нашей сборной», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».