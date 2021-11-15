Карпин: Шотландия, Турция, Норвегия, Македония, Уэльс и Австрия — примерно наш уровень

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень возможных соперников национальной команды по стыковым матчам квалификации на чемпионат мира — 2022.
«Не представляю, кто нам может выпасть в стыковых матчах. Знаю, что Португалия и Швеция заняли вторые места в своих группах. Мне об этом сегодня сказали — больше ничего не знаю. Мы сеяные? Не знаю, кто там сеяный или нет. Представляю ли я уровень Шотландии, Турции, Норвегии, Македонии, Уэльса или Австрии? Это примерно наш уровень», — сказал Валерий Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира – 2022 пройдёт 26 ноября в Цюрихе. Сборная России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, в стыках может получить в соперники Шотландию, Чехию, Швецию, Австрию, Северную Македонию, Польшу и Португалию.
Отметим, что в группах С, D, Е, G и I команды ещё не играли последний тур, поэтому некоторые потенциальные соперники сборной России станут известны позднее.
- 15 ноября 2021
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