Гендиректор «Рубина»: поле в игре с Хорватией — катастрофа. В России до такого не дойдёт
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Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов раскритиковал качество поля в Сплите на матче отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).
«Поле в Сплите — вообще катастрофа. Вы же видели, что оно было плохим. Может, будь оно лучше, то нам было бы полегче. Могли, например, убежать в контратаку, а так вообще ничего не получилось. Какой бы дождь ни был в России, но до такого состояния у нас не дойдёт. Что касается игры, совсем не получилось. Очень хотели, но не получилось.
Фёдор Кудряшов очень хорошо сыграл. В конце игры, наверное, устал… Такая ошибка может быть у любого. Он же ещё травму получил… Федя — известный боец», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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