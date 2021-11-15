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«Реал» и «Барселона» заинтересованы в трансфере полузащитника «Наполи»

«Реал» и «Барселона» заинтересованы в трансфере полузащитника «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах футболиста заинтересованы «Реал» и «Барселона», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти хочет видеть северомакедонца в своём составе. Ранее итальянец работал с полузащитником в неаполитанском клубе. «Барселона» также присматривается к игроку, каталонский клуб рассматривает трансфер игрока в качестве усиления средней линии.

Элмас выступает за «Наполи» с 2019 года, куда перешёл из «Фенербахче» за € 16,1 млн. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А северомакедонец сыграл в 12 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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