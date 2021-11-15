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На стадионе сборной Сан-Марино за несколько часов до матча с Англией погас свет

На стадионе сборной Сан-Марино за несколько часов до матча с Англией погас свет
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Сегодня, 15 ноября, сборная Сан-Марино примет Англию в заключительном матче отбора к чемпионату мира — 2022.

За несколько часов до игры на стадионе «Олимпико» в Серравалле, где пройдёт матч, возникли проблемы с работой электричества. Как сообщает Sky Sports, присутствующие на арене услышали громкий хлопок, после чего на «Олимпико» погас свет.

Существовала вероятность, что из-за отключения электричества матч могут отложить или даже перенести, но работу электроэнергии почти восстановили, так что игру планируют начать в 22:45 мск, как и предполагалось. Сейчас проводится тестирование техники и световых приборов.

Напомним, сборная Англии уже обеспечила себе выход на мундиаль в Катаре. Команда Сан-Марино заняла последнее место в группе, у неё 0 очков.

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