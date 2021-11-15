Карпин: с удовольствием перенёс бы туры РПЛ перед стыковыми матчами сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин положительно оценил возможный перенос матчей Российской Премьер-Лиги в пользу подготовки национальной команды к стыковым матчам.
«Что касается планов в ближайшие месяцы перед стыковыми матчами, самое главное — разобраться с моей головой. Затем надо будет разговаривать с кандидатами в сборную: обсуждать, что будем делать дальше.
Если будет такая возможность, с удовольствием бы перенёс туры РПЛ перед стыковыми матчами. Чем больше дней для подготовки, тем лучше. Гарантированно ли это даст результат? Нет. То, что с большей вероятностью, может быть, станет лучше — да», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее известный тренер Юрий Сёмин заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать всё, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров Премьер-Лиги.
- 15 ноября 2021
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