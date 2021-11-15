Полузащитник «Лестера» хочет покинуть команду в январе

Полузащитник «Лестер Сити» Нампалис Менди может в январе покинуть команду, сообщает The Sun.
По информации источника, футболист недоволен количеством игрового времени и надеется в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку.
29-летний сенегальский полузащитник прокомментировал ситуацию.
«Я бы очень хотел покинуть «Лестер». Это нормально и логично. Надеюсь, что трансфер удастся, но нужно набраться терпения. Хорошо чувствовал себя, но в конце концов устал, это нормально», — сказал игрок сенегальским СМИ.
Менди выступает за «лис» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года.
В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в одном матче во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер»:
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