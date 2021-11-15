Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Лестера» хочет покинуть команду в январе

Полузащитник «Лестера» хочет покинуть команду в январе
Комментарии

Полузащитник «Лестер Сити» Нампалис Менди может в январе покинуть команду, сообщает The Sun.

По информации источника, футболист недоволен количеством игрового времени и надеется в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку.

29-летний сенегальский полузащитник прокомментировал ситуацию.

«Я бы очень хотел покинуть «Лестер». Это нормально и логично. Надеюсь, что трансфер удастся, но нужно набраться терпения. Хорошо чувствовал себя, но в конце концов устал, это нормально», — сказал игрок сенегальским СМИ.

Менди выступает за «лис» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в одном матче во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Соломон Кверквелия объяснил, почему не состоялся его переход в «Лестер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021