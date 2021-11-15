Карпин не исключил вариант возвращения Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил вариант возвращения в национальную команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Что значит Дзюбы нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной. Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в основной список. Он сказал нет, что ему надо готовиться.

Может ли быть такое, что вернусь к его кандидатуре перед стыковыми матчами? Может быть, всё может быть. Должен ли он сам выйти на связь? Нет, он должен хорошо играть за «Зенит». В прошлом месяце со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл… Играть хорошо — это быть игроком стартового состава и важным членом своей команды. В октябре играл и забивал, но сказал, что нужно набирать форму. Сейчас, видимо, опять растерял… Либо не набрал. С «Уралом» вышел на тайм, его заменили. Ну, как-то так», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Артём Дзюба получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, но отказался от приглашения в национальную команду, аргументировав это плохой формой. Многие предполагали, что истинная причина такого решения Дзюбы кроется в разногласиях игрока с Валерием Карпиным, который ныне возглавляет сборную. На октябрьские и ноябрьские матчи Карпин уже Дзюбу не вызвал, заявив, что «это решение тренерского штаба».