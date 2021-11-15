Карпин рассказал о разговоре с Кудряшовым после фатального автогола в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с защитником Фёдором Кудряшовым после проигранного решающего матча отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Напомним, именно Кудряшов в концовке игры срезал мяч в ворота россиян.
«Подходил ли я к Кудряшову после матча? В раздевалке сказал: ладно, ничего, потом поговорим. В аэропорту Федя извинился… Я ему говорю: «Чего извиняться? Это футбол. Бывает», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ.
- 15 ноября 2021
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