Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал о разговоре с Кудряшовым после фатального автогола в матче с Хорватией

Карпин рассказал о разговоре с Кудряшовым после фатального автогола в матче с Хорватией
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с защитником Фёдором Кудряшовым после проигранного решающего матча отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Напомним, именно Кудряшов в концовке игры срезал мяч в ворота россиян.

«Подходил ли я к Кудряшову после матча? В раздевалке сказал: ладно, ничего, потом поговорим. В аэропорту Федя извинился… Я ему говорю: «Чего извиняться? Это футбол. Бывает», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ.

Новость по теме
Кудряшов закрыл комментарии в своём «инстаграме» после многочисленной критики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021