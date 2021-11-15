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Экс-тренер сборной Англии рассказал о споре с Фергюсоном из-за игроков «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер сборной Англии рассказал о споре с Фергюсоном из-за игроков «Манчестер Юнайтед»
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Бывший наставник сборной Англии Гленн Ходдл рассказал о конфликте с экс-главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

«Работать с «Юнайтед» было непросто. Перед одним товарищеским матчем я поссорился с Фергюсоном из-за двух его игроков. Поведение Алекса было непрофессиональным, когда мы разговаривали по телефону. Я не собирался выпускать этих игроков, но хотел, чтобы они присоединились к команде, потому что мы готовились к чемпионату мира. Однако его это не устроило. Он бесился, даже когда я сказал, что отправлю их обратно клуб. Не могу повторить, то, что он сказал. Затем я просто положил трубку.

Потом он перезвонил, чтобы извиниться, но был недоволен. Всё это переросло в битву, он использовал свою колонку в Sunday Times, чтобы критиковать меня», — цитирует Ходдла The Guardian.

Гленн Ходдл возглавлял сборную Англии с 1996 по 1999 год. Сэр Алекс Фергюсон был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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