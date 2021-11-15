Орлов: Заболотный для себя гений. Мы говорим ему: «Молодец, но ты не европейского уровня»
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов оценил уровень нападающего московского ЦСКА и сборной России Антона Заболотного.
«Выход Заболотного хоть чем-нибудь помог сборной? Нет. Значит, выход не оправдан. И нахождение его в сборной под вопросом. Нужен ли такой футболист? Говорят: «Он будет цепляться за мяч». А что же он не цеплялся? И футболист Заболотный при всём моём уважении… Для себя он гений. Ему так мало дано футбольным богом, но он уже даже в ЦСКА играет. Но что касается европейского футбола, уровня сборных, это не для него. Надо реально смотреть на вещи. Мы говорим: «Молодец, Антон, но ты не игрок европейского класса». Вот и всё», — сказал Геннадий Орлов в прямом эфире на своём YouTube-канале.
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