Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин отреагировал на критику сборной России от Тарасовой и Ловчева

Карпин отреагировал на критику сборной России от Тарасовой и Ловчева
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику сборной России от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и бывшего футболиста сборной СССР и «Спартака» Евгения Ловчева. Первая заявила, что в России нет футбола, а второй раскритиковал игру национальной команды в матче с Хорватией (0:1) прямо во время телеэфира.

«Слова Тарасовой? Мнение ещё одного человека. Слова Ловчева, что футбол — говно? Согласен. Вчерашняя игра — это ужас. В футбол же мы играем, значит, в России он есть, но вопрос какого уровня», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Ловчев даже ушёл из прямого эфира «Матч Премьер» во время матча отборочного турнира чемпионата мира Хорватия — Россия. Экс-футболист сборной СССР в беседе с находившимися в студии Константином Геничем и Сергеем Дурасовым раскритиковал игру России в матче с хорватами и отказался смотреть встречу дальше.

Новость по теме
Ловчев, Генич и Губерниев устроили яркие дебаты в телеэфире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021