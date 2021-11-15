Карпин отреагировал на критику сборной России от Тарасовой и Ловчева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику сборной России от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и бывшего футболиста сборной СССР и «Спартака» Евгения Ловчева. Первая заявила, что в России нет футбола, а второй раскритиковал игру национальной команды в матче с Хорватией (0:1) прямо во время телеэфира.
«Слова Тарасовой? Мнение ещё одного человека. Слова Ловчева, что футбол — говно? Согласен. Вчерашняя игра — это ужас. В футбол же мы играем, значит, в России он есть, но вопрос какого уровня», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, Ловчев даже ушёл из прямого эфира «Матч Премьер» во время матча отборочного турнира чемпионата мира Хорватия — Россия. Экс-футболист сборной СССР в беседе с находившимися в студии Константином Геничем и Сергеем Дурасовым раскритиковал игру России в матче с хорватами и отказался смотреть встречу дальше.
- 15 ноября 2021
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