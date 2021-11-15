Карпин объяснил, почему сомневается в необходимости продолжать работу со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что сомневается в необходимости оставаться на своей должности из-за разочарованности в игроках, которую почувствовал в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Я смог развернуть ситуацию вокруг сборной, и это ли не повод отбросить сомнения о продолжении работы до стыковых матчей? В игре с Хорватией я почувствовал разочарование от команды — отсюда и сомнение. Дело не в том, повернулись ко мне болельщики или нет. Да, наверное, повернулись. Не знаю. Вы мне почему-то не верите, но я ничего не читаю, не вижу и не смотрю. Специально, чтобы ничего не знать. Глобально вроде как да — повернулись», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, из-за поражения в матче с хорватами сборная России упустила первое место в группе Н. Команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.