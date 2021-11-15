УЕФА запретил фанатам «Вест Хэма» посещение матча с «Рапидом» в ЛЕ, на клуб наложен штраф
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Фанаты «Вест Хэм Юнайтед» пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 с австрийским «Рапидом», сообщает Daily Mail.
По информации источника, УЕФА запретил болельщикам клуба посещение матча с «Рапидом» из-за беспорядков, которые они учинили на матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Генком». Так, например, фанаты бросали на поле посторонние предметы. Также УЕФА оштрафовал «молотобойцев» на € 34,5 тыс.
Матч «Рапид» — «Вест Хэм» состоится 25 ноября в Вене на стадионе «Альянц». После четырёх сыгранных туров английский клуб возглавляет таблицу группы H с 10 очками в активе. «Рапид» (3) – на 4-м месте. Соперниками «Вест Хэма» и «Рапида» по группе являются загребское «Динамо» (6) и «Генк» (4).
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