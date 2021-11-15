Главный тренер «Брайтона» переночевал на улице в рамках кампании в поддержку бездомных
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Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер и его помощники приняли участие в кампании с целью привлечь внимание к проблемам бездомных.
Поттер, Билли Рид и Бруно Сальтор переночевали на улице в рамках акции The Big Sleep Out («Большая ночёвка на улице»), которая ежегодно проводится в Брайтоне. Средства, полученные в ходе кампании, отправятся в благотворительные проекты, которые помогают бездомным.
«Даже не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждёт в будущем, когда ты в следующий раз поешь. Бездомные – одни из самых уязвимых членов нашего общества, они нуждаются в помощи и поддержке», – цитирует Поттера официальный сайт «Брайтона».
Фото опубликовано "твиттере" пресс-службы «Брайтона»
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