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Дембеле первым приехал на тренировку «Барселоны», ранее он был оштрафован за опоздание

Дембеле первым приехал на тренировку «Барселоны», ранее он был оштрафован за опоздание
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Сегодня, 15 ноября, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле первым приехал на тренировку команды, сообщает в «Твиттере» журналист Алекс Пинатель.

Ранее француз стал первым игроком каталонского клуба, который получил штраф, установленный новым главным тренером команды Хави. Дембеле прибыл на базу «Барсы» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе, – 8:30. По новым правилам, установленным Хави, футболисты должны приезжать на базу за 90 минут до начала основной тренировки.

Недавно у Дембеле было диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого Усман выбыл на 3-4 недели. Напомним, 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Динамо» (1:0) Дембеле вышел на поле впервые с июня.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:

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