Дембеле первым приехал на тренировку «Барселоны», ранее он был оштрафован за опоздание

Сегодня, 15 ноября, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле первым приехал на тренировку команды, сообщает в «Твиттере» журналист Алекс Пинатель.



Ранее француз стал первым игроком каталонского клуба, который получил штраф, установленный новым главным тренером команды Хави. Дембеле прибыл на базу «Барсы» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе, – 8:30. По новым правилам, установленным Хави, футболисты должны приезжать на базу за 90 минут до начала основной тренировки.



Недавно у Дембеле было диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого Усман выбыл на 3-4 недели. Напомним, 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Динамо» (1:0) Дембеле вышел на поле впервые с июня.

Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.