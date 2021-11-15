Дембеле первым приехал на тренировку «Барселоны», ранее он был оштрафован за опоздание

Сегодня, 15 ноября, нападающий «Барселоны» Усман Дембеле первым приехал на тренировку команды, сообщает в «Твиттере» журналист Алекс Пинатель.
Ранее француз стал первым игроком каталонского клуба, который получил штраф, установленный новым главным тренером команды Хави. Дембеле прибыл на базу «Барсы» в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе, – 8:30. По новым правилам, установленным Хави, футболисты должны приезжать на базу за 90 минут до начала основной тренировки.
Недавно у Дембеле было диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого Усман выбыл на 3-4 недели. Напомним, 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Динамо» (1:0) Дембеле вышел на поле впервые с июня.
Видеообзор матча 13-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона»:
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