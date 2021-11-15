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«Сегодня ты буратино, а завтра — Месси». Карпин — об отношении общества к футболистам

«Сегодня ты буратино, а завтра — Месси». Карпин — об отношении общества к футболистам
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин недоволен отношением общества к футболистам.

«Аудиторию, в которой сегодня ты буратино, а завтра — Месси, никак не изменить. Нужно смириться. Это проблема общества. Почему общество не радуется, что ты купил новую машину? А за границей радуются? В семье, правда, не без урода, и там такие есть. Но у нас говорят, что наворовал денег. Так ведь и говорят», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, накануне в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ.

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