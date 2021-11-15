«Сегодня ты буратино, а завтра — Месси». Карпин — об отношении общества к футболистам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин недоволен отношением общества к футболистам.
«Аудиторию, в которой сегодня ты буратино, а завтра — Месси, никак не изменить. Нужно смириться. Это проблема общества. Почему общество не радуется, что ты купил новую машину? А за границей радуются? В семье, правда, не без урода, и там такие есть. Но у нас говорят, что наворовал денег. Так ведь и говорят», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, накануне в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ.
- 16 ноября 2021
-
00:58
-
00:57
-
00:51
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:22
-
00:03
- 15 ноября 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:03
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:35
-
22:25
-
22:20
-
22:18
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:49
-
21:40
-
21:39
-
21:36