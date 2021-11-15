Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лофтус-Чик назвал игрока «Челси», который произвёл на него впечатление в этом сезоне

Лофтус-Чик назвал игрока «Челси», который произвёл на него впечатление в этом сезоне
Комментарии

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал, что на старте сезона из игроков лондонской команды его больше всего впечатлил голкипер Эдуард Менди.

«В нашей команде много игроков, обладающих разными качествами, но Менди фантастически играл в воротах. Он был игроком основы с самого начала сезона, и некоторые из его сейвов помогали нам оставаться в выигрышных позициях.

Именно это необходимо, если ты пытаешься выиграть титул, – чтобы за тобой стоял такой человек, который всегда может спасти после ошибки. Он может помочь вам избежать неприятностей, и он фантастически себя проявил», – цитирует Лофтус-Чика официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Менди пропустил всего 4 гола в 10 матчах английской Премьер-лиги.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021