Лофтус-Чик назвал игрока «Челси», который произвёл на него впечатление в этом сезоне
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Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал, что на старте сезона из игроков лондонской команды его больше всего впечатлил голкипер Эдуард Менди.
«В нашей команде много игроков, обладающих разными качествами, но Менди фантастически играл в воротах. Он был игроком основы с самого начала сезона, и некоторые из его сейвов помогали нам оставаться в выигрышных позициях.
Именно это необходимо, если ты пытаешься выиграть титул, – чтобы за тобой стоял такой человек, который всегда может спасти после ошибки. Он может помочь вам избежать неприятностей, и он фантастически себя проявил», – цитирует Лофтус-Чика официальный сайт «Челси».
В нынешнем сезоне Менди пропустил всего 4 гола в 10 матчах английской Премьер-лиги.
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