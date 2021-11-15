Лофтус-Чик назвал игрока «Челси», который произвёл на него впечатление в этом сезоне

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал, что на старте сезона из игроков лондонской команды его больше всего впечатлил голкипер Эдуард Менди.

«В нашей команде много игроков, обладающих разными качествами, но Менди фантастически играл в воротах. Он был игроком основы с самого начала сезона, и некоторые из его сейвов помогали нам оставаться в выигрышных позициях.

Именно это необходимо, если ты пытаешься выиграть титул, – чтобы за тобой стоял такой человек, который всегда может спасти после ошибки. Он может помочь вам избежать неприятностей, и он фантастически себя проявил», – цитирует Лофтус-Чика официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Менди пропустил всего 4 гола в 10 матчах английской Премьер-лиги.