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Определились 9 из 10 европейских сборных, которые напрямую выходят на ЧМ-2022

Определились 9 из 10 европейских сборных, которые напрямую выходят на ЧМ-2022
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Определились 9 из 10 сборных, которые получают прямую путёвку на чемпионат мира – 2022 в Катаре по итогам группового этапа европейской квалификации. В список участников мирового первенства уже попали:

  • Сербия;
  • Испания;
  • Швейцария;
  • Дания;
  • Бельгия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Германия;
  • Англия.

Оставшуюся одну прямую путёвку на чемпионат мира – 2022 разыграют участники группы G – это единственная группа, в которой сохранилась интрига в борьбе за лидерство. На первое место претендуют сразу три сборные: Нидерланды, Турция и Норвегия.

Стоит напомнить, что ещё три путёвки на чемпионат мира, выделенные европейскому континенту, будут разыграны в стыковых матчах. В них примет участие и сборная России. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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