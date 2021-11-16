Определились 9 из 10 европейских сборных, которые напрямую выходят на ЧМ-2022
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Определились 9 из 10 сборных, которые получают прямую путёвку на чемпионат мира – 2022 в Катаре по итогам группового этапа европейской квалификации. В список участников мирового первенства уже попали:
- Сербия;
- Испания;
- Швейцария;
- Дания;
- Бельгия;
- Франция;
- Хорватия;
- Германия;
- Англия.
Оставшуюся одну прямую путёвку на чемпионат мира – 2022 разыграют участники группы G – это единственная группа, в которой сохранилась интрига в борьбе за лидерство. На первое место претендуют сразу три сборные: Нидерланды, Турция и Норвегия.
Стоит напомнить, что ещё три путёвки на чемпионат мира, выделенные европейскому континенту, будут разыграны в стыковых матчах. В них примет участие и сборная России. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.
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