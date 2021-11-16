Дания уступила Шотландии, потерпев первое поражение в отборе на ЧМ-2022

В группе F состоялись матчи последнего тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.



Сборная Дании в гостях уступила Шотландии — 0:2. На 35-й минуте счёт открыл защитник Джон Сауттар, а в концовке встречи отличился форвард Че Адамс.

Матч не имел турнирного значения, так как датчане уже обеспечили себе первую строчку и выход на ЧМ-2022, а шотландцы — второе место и попадание в стыки. Тем не менее подопечные Стива Кларка стали единственной командой, которая отобрала у Дании очки в этом отборе. По итогам квалификации у датчан 9 побед и 1 поражение.



В других матчах группы сборная Израиля победила Фарерские острова (3:2), а Австрия разгромила Молдавию (4:1).

Итоговое положение в группе F: 1. Дания — 27 очков; 2. Шотландия — 23; 3. Израиль — 16; 4. Австрия — 16; 5. Фарерские острова — 4; 6. Молдавия — 1.