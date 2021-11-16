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Дания уступила Шотландии, потерпев первое поражение в отборе на ЧМ-2022

Дания уступила Шотландии, потерпев первое поражение в отборе на ЧМ-2022
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В группе F состоялись матчи последнего тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.

Сборная Дании в гостях уступила Шотландии — 0:2. На 35-й минуте счёт открыл защитник Джон Сауттар, а в концовке встречи отличился форвард Че Адамс.

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 10-й тур
15 ноября 2021, понедельник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Сауттар – 35'   2:0 Адамс – 86'

Матч не имел турнирного значения, так как датчане уже обеспечили себе первую строчку и выход на ЧМ-2022, а шотландцы — второе место и попадание в стыки. Тем не менее подопечные Стива Кларка стали единственной командой, которая отобрала у Дании очки в этом отборе. По итогам квалификации у датчан 9 побед и 1 поражение.

В других матчах группы сборная Израиля победила Фарерские острова (3:2), а Австрия разгромила Молдавию (4:1).

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 10-й тур
15 ноября 2021, понедельник. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
3 : 2
Фарерские острова
1:0 Даббур – 30' (пен)   2:0 Вайссман – 58'   2:1 Ватнхамар – 62'   2:2 Ольсен – 72'   3:2 Перец – 74'
ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 10-й тур
15 ноября 2021, понедельник. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 1
Молдавия
1:0 Арнаутович – 4'   2:0 Триммель – 21'   3:0 Арнаутович – 55' (пен)   3:1 Николэеску – 60'   4:1 Любичич – 83'

Итоговое положение в группе F: 1. Дания — 27 очков; 2. Шотландия — 23; 3. Израиль — 16; 4. Австрия — 16; 5. Фарерские острова — 4; 6. Молдавия — 1.

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