Тренер сборной Португалии — Аленичеву: не хочется встречаться в стыках с Россией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев пообщался с действующим главным тренером национальной команды Португалии Фернанду Сантушем. Иностранный специалист признался, что не хотел бы встретиться со сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022.

«В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем. Именно он в своё время настаивал на моём переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуринью.

Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но всё равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».

Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха», — написал Аленичев в своей колонке на «Спорт-экспресс».