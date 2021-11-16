Агент Мампасси: разговариваем со многими клубами, «Локо» есть в их числе

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтёра» Марка Мампасси, который близок к переходу в «Локомотив», рассказал о нынешней ситуации 18-летнего футболиста. Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист перейдёт в «Локомотив» зимой. Ожидается, что он примет российское гражданство, чтобы не считаться легионером.

«Пока ничего конкретного сказать не могу. Его мать недавно сказала, что Марк перейдёт в «Локомотив»? Журналисты неправильно интерпретировали её слова. Она говорила: «Если договоримся и подпишем». То есть «Локомотив» есть в числе клубов, которые интересуются Марком. А журналисты написали, что он уже переходит.

Другие клубы называть не буду, просто в прессе уже засветили «Локомотив». Мы разговариваем со многими клубами. На сегодня официально его переход еще не состоялся.

Разговоры о российском гражданстве? На данный момент они точно беспочвенны. Марк хочет играть там, где у него будут перспективы и на него будут рассчитывать. 4 млн евро? О цифрах я не могу говорить, но, может, заплатят и больше.

«Шахтёр» рассматривает предложения. Их позиция будет ясна, если поступит предложение, которое их убедит. Соглашение Марка рассчитано еще на два года», – цитирует Шаблия FanDay.