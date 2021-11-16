Сборная Англии впервые за 57 лет забила 10 голов в одном матче

Национальная команда Англии впервые за 57 лет забила 10 голов в одном матче, сообщается в «твиттере» OptaJose. В прошлый раз это произошло в 1964 году. Тогда сборная Англии разгромила сборную США со счётом 10:0.
В заключительном матче отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Англии встречалась с Сан-Марино. Встреча прошла в Серравалле на стадионе «Олимпико» и завершилась разгромной победой англичан со счётом 10:0.
В составе победителей покер оформил Гарри Кейн и ещё по разу отличились Гарри Магуайр, Эмиль Смит, Тайрон Мингз, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Ещё один мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Филиппо Фаббри.
Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе I. Польша (20) отправилась в стыковые матчи. Албания (18), Венгрия (17), Андорра (6) и Сан-Марино (0) не попали на ЧМ-2022.
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