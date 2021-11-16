Пике опроверг слухи о том, что Хави запретил ему давать интервью испанской программе

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опроверг слухи о том, что новый главный тренер клуба Хави запретил ему давать интервью в программе El Hormiguero. Футболист отметил, что сам принял решение об отмене интервью.

«СМИ говорят то, люди хотят слышать. Если бы они знали историю того, что было El Hormiguero… Хави даже не знал, что я отменил интервью. Это правда, что я отменил интервью, но я отменил его, потому что хотел сделать это. В конце концов, есть правила, которые установил Хави, и что если вы хотите отлучаться, вы должны сказать ему. Да, я хотел дать это интервью, потому что в противном случае я бы не организовал его. Но это можно сделать позже, мы уже ищем другую, более подходящую дату», — приводит слова Пике Marca.

Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая состоится в субботу, 20 ноября.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.