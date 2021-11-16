В «Севилье» отреагировали на информацию о намерении «Барселоны» избавиться от де Йонга

Спортивный директор «Севильи» Мончи отреагировал на информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что «Барселона» намерена досрочно прервать договор аренды 31-летнего нидерландского форварда Люка де Йонга.

«На данный момент мы не рассматриваем ситуацию с возвращением Люка де Йонга в январе», — гласит комментарий Мончи, который приводит журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на испанское издание Cope.

Видео гола де Йонга в ворота «Леванте» доступно на «Чемпионате».

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Также функционер вновь ответил на вопрос о возможной продаже 23-летнего французского защитника Жюля Кунде: «Мы не собираемся менять нашу позицию. Если полученное предложение по нему не будет соответствовать рыночной стоимости, то мы будем рассматривать возможность продажи других игроков ради подписания новых».

Напомним, «Барселона» арендовала де Йонга на сезон у «Севильи» минувшим летом. По правилам футболист не может играть за три команды в течение сезона. Однако нападающий не провёл ни одного матча за «Севилью» в текущем розыгрыше чемпионата, поэтому переход в другой клуб возможен при согласии всех сторон. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании голландец забил за «Барселону» 1 гол.